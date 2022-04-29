Hazine garantisi üst sınırı yüzde 95'ten yüzde 100'e çıkarıldı

Hazine garantili Kamu-Özel ortaklığı, kamu kuruluşları, KİT ve belediyelerin dış finansmanına garanti verilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı. 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğin 17 maddesi yeniden düzenlenerek, daha önce yüzde 95 olan kamu kurum kuruluşları, belediyeler, fonlar, kamunun yüzde 50’den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerin dış borçlanmalarına verilen yüzde 95 Hazine garantisi üst limiti yüzde 100’e çıkarıldı. Düzenlemenin kamu-özel ortaklığı projelerini de kapsadığı belirtiliyor.

Yönetmelik değişikliğinde tahvil ihraçlarını da kapsayacak şekilde, “Hazine geri ödeme garantisi altındaki tahvil ihraçlarında da anlaşma tutarının yüzde 100’üne kadar garanti verilebilir” fıkrası eklendi.