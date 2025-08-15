Hazine, gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek, dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç tahvil ihalesi düzenleyecek ve ABD doları cinsinden devlet tahvili ile kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak.

Program kapsamında, 18 Ağustos Pazartesi günü 7 yıl (2.548 gün) vadeli, 11 Ağustos 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili için ilk kez ihale gerçekleştirilecek.

19 Ağustos Salı günü ise iki ihale yapılacak. Bunlardan ilki, 4 yıl (1.414 gün) vadeli, 4 Temmuz 2029 itfalı, TLREF’e endeksli tahvil; ikincisi ise 5 yıl (1.785 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. Her iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olarak planlandı.

Üç ihalenin valörü 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü olacak.

Bunun yanı sıra, 21 Ağustos Perşembe günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 21 Ağustos 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satılacak. Söz konusu ihracın valörü 22 Ağustos 2025 Cuma günü olarak belirlendi.

Hazine’nin önümüzdeki hafta toplam 176 milyar 970 milyon TL iç borç servisi bulunuyor. Bunun 159 milyar 288 milyon TL’si piyasalara, 17 milyar 682 milyon TL’si ise kamuya yapılacak ödemelerden oluşuyor.