Hazine, gelecek hafta üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Haziran Pazartesi günü biri yeni olmak üzere üç farklı menkul kıymet için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Söz konusu ihalelerle iç borçlanma stratejisi çerçevesinde piyasadan kaynak sağlanacak.

Buna göre Hazine, ilk kez piyasaya sunulacak olan 9 ay (273 gün) vadeli, 11 Mart 2026 itfalı Hazine bonosunun ihalesini gerçekleştirecek.

Aynı gün, 4 yıl vadeli (1.554 gün), 12 Eylül 2029 itfalı, sabit kuponlu tahvil ve 7 yıl vadeli (2.464 gün), 10 Mart 2032 itfalı, değişken faizli tahvil yeniden satışa çıkarılacak. Her iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Hazine’nin önümüzdeki hafta 66 milyar 804 milyon TL’si piyasaya, 6 milyar 60 milyon TL’si kamuya olmak üzere toplam 72 milyar 864 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.

Haziran ayında ise Hazine toplamda 265,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık, 278,9 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu durum, Hazine’nin borç yönetiminde net borçlanma yoluyla kaynak oluşturmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

İhalelere yönelik detaylar, yatırımcıların talep durumuna göre şekillenecek. Ekonomistler, özellikle yeni ihraç edilecek kısa vadeli bonoya olan talebin, piyasa likiditesine dair ipuçları vereceğini belirtiyor.