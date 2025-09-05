Hazine, gelecek hafta üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak.

8 Eylül Pazartesi

9 ay (280 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfalı Hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

2 yıl (728 gün) vadeli, 8 Eylül 2027 itfalı TLREFK’e endeksli kira sertifikası doğrudan satılacak. Sertifikanın ödemeleri altı ayda bir yapılacak.

9 Eylül Salı

2 yıl (672 gün) vadeli, 14 Temmuz 2027 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek.

5 yıl (1.764 gün) vadeli, 10 Temmuz 2030 itfalı sabit kuponlu tahvil satışa sunulacak.

Hazine’nin ödemeleri ve borçlanma programı

Hazine’nin gelecek hafta 111 milyar 294 milyon TL’si piyasaya, 16 milyar 933 milyon TL’si kamuya olmak üzere toplam 128 milyar 226 milyon TL ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

Bakanlık, Eylül ayında toplam 255,7 milyar TL iç borç servisine karşılık 346,0 milyar TL iç borçlanma yapılmasını öngörüyor.