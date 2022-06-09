Hazine, GES ihracına başlıyor

Şebnem TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın piyasadaki dalgalanmalara karşı akşam adımlar atılacağına yönelik açıklamasının ardından ilk hamle de bakanlıktan geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile vatandaşın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için gelire endeksli senet ihraç edileceği duyuruldu.

1990’lı yıllarda da yapılan ve 2010 yılına kadar ihraçları devam eden gelire endeksli senetler bir zarar etmesi mümkün olmayan kamu kurumuna endeksleniyor ve kupon ile ana para ödemeleri belirleniyor.

Bakanlık üç ayda bir yatırımcıya sağlanacak kupon ödemesinin ve vadesinin ihraç sırasında duyurulacağını belirtirken asgari getiri garantisi sunulacağını da vurguladı.

Bankacılık kaynakları daha önce de devrede olan bu yeni enstrümanın piyasadaki dalgalanmalara çözüm olmayacağını önemli olanın da yüzde kaç faiz verileceği olduğunu vurguladı.

Uluslararası piyasalarda işlem gören dolar/TL ilk açıklama sonrası 16.87 liraya kadar gerilerken ardından yeniden 17 liranın üzerine geldi.

Sadece gerçek kişilere satılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerini 15 Haziren 2022 tarihinden itibaren gerçekleştireceği duyuruldu.

Açıklamada sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'lerin Türkiye genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği bildirildi.

Açıklamaya göre senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedir ihracı, kupon ve ana para ödemeleri bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek ihraç ise bankalar aracılığı ile gerçekleştirilecek. İhraç edilen senetler üç ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacakken kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacak. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oran ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecekken senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranının ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla belirlenecek.

GES ne anlama geliyor: Kurum ne kadar fazla kar ederse tahvilin getirisi artacak

Bankacılık kaynakları GES’leri 90’lardan ve 2000’lerin başından piyasanın bildiğini belirtirken yapı olarak bir kamu kuruluşunun gelirine endeksli bir senet olduğunu belirtti. Faizi ve vadesinin ihraç duyurusunda belli olacağını söyleyen kaynaklar seçilecek kurumun önemli olduğunu yüksek gelirli kurumların görece yüksek bir faiz verebileceğini de dile getirdi. Kaynaklar adım olarak sadece bu hamlenin gelmesinin borsa ve dolar açısından nötr olarak değerlendirilebileceğini de ekledi.