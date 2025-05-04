Hazine haftaya iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Mayıs Salı günü iki ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borçlanma takvimine göre, söz konusu ihaleler kapsamında hem sabit kuponlu hem de değişken faizli tahvil ihracı planlanıyor.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Mayıs Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün 7 yıl (2499 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.