Hazine iki ihalede 141,9 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede, dönemsel faiz yüzde 23,98 oldu.

Nominal teklifin 179 milyar 552,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 285 milyon lira, net satış 27 milyar 707,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 8 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 127 milyar 482,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 32 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin de yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 33,34, bileşik faiz yüzde 36,12 oldu.

Nominal teklifin 68 milyar 352,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 38 milyar 786,2 milyon lira, net satış 40 milyar 665,4 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 42 milyar 952 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 23 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 141 milyar 912,9 milyon lira borçlandı.