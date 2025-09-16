Hazine, iki ihalede 26,75 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 7 milyar 747,6 milyon TL satış gerçekleştirdi. İhaleler öncesinde yapılan 19 milyar TL’lik ROT satışıyla birlikte toplam borçlanma 26 milyar 747,6 milyon TL’ye çıktı.

5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil

İlk ihalede, 5 yıl (1.820 gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı yapıldı. İhaleye 6 milyar 602 milyon TL teklif gelirken, net satış 1 milyar 350,5 milyon TL oldu.

* Reel basit faiz: yüzde 6,11

* Reel bileşik faiz: En düşük yüzde 6,10 – ortalama yüzde 6,21 – en yüksek yüzde 6,21

* Minimum fiyat: 100.000 TL

* Ortalama fiyat: 100.035 TL

Tahvilin valörü 17 Eylül 2025 Çarşamba olarak belirlendi. 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi ise 11 Eylül 2030 olacak.

10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil

İkinci ihalede, 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı yapıldı. Net satış 6 milyar 397,1 milyon TL, nominal satış ise 3 milyar 358 milyon TL oldu. İhaleye toplam 30 milyar 517,6 milyon TL teklif geldi.

* Bileşik faiz: En düşük yüzde 31,83 – ortalama yüzde 32,09 – en yüksek yüzde 32,22

* Basit faiz (ortalama): yüzde 29,86

* Minimum fiyat: 100.270 TL

* Ortalama fiyat: 100.615 TL

Satılan kağıtların valörü 19 Eylül 2025 Çarşamba, geri ödeme tarihi ise 5 Eylül 2035 olarak açıklandı.