Hazine iki ihalede 61,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki ayrı tahvil ihalesiyle toplam 61 milyar 119,9 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. Bu ihalede basit faiz yüzde 37,04, bileşik faiz yüzde 40,46 olarak kaydedildi.

Toplam 49 milyar 225,6 milyon liralık teklif alınan ihalede, nominal satış 26 milyar 58 milyon, net satış 25 milyar 969,3 milyon lira oldu. Kamu kuruluşlarından gelen 10 milyar 275 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından gelen 21 milyar 280,3 milyon liralık talebe karşılık 9 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 29,67, bileşik faiz yüzde 31,87 oldu.

Toplam 16 milyar 652,6 milyon liralık teklif alınan ihalede, nominal satış 10 milyar 760 milyon, net satış 11 milyar 125,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu teklifinin bulunmadığı bu ihalede, piyasa yapıcılarından gelen 8 milyar 501 milyon liralık teklifin 4 milyar 250 milyon liralık kısmı satıldı.

Böylece Hazine, iki ihale sonucunda toplam 61 milyar 119,9 milyon lira borçlanmış oldu.