Hazine iki ihalede 64 milyar TL borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 2 ve 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihaleleri ile toplamda 64 milyar 84,2 milyon TL borçlandı.

Hazine, 2 yıllık gösterge tahvil için çıktığı ihalede net 10 milyar 390,6 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 14,5 milyar TL ROT ve 13,4 miyar TL kamuya satışla birlikte toplam satış tutarı 38 milyar 290,6 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, TL cinsinden 2 Yıl (672 gün) vadeli sabit kuponlu, TRT131027T36 tanımlı tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede 38 milyar 868 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 9 milyar 620 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük %37,65, ortalama %37,72, en yüksek %37,77 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama %34,71 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 107.951 TL, ortalama fiyatı 108.010 TL seviyesinde oluştu.

Hazine, 5 yıllık gösterge tahvil için çıktığı ihalede net 8 milyar 283,6 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 12,5 milyar TL ROT ve 5,01 miyar TL kamuya satışla birlikte toplam satış tutarı 25 milyar 793,6 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, TL cinsinden 5 Yıl (1757 gün) vadeli sabit kuponlu, TRT021030T18 tanımlı tahvilil yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede 21 milyar 399 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 7 milyar 514 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük %34,44, ortalama %34,49, en yüksek %34,55 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama %31,94 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 110.119 TL, ortalama fiyatı 110.244 TL seviyesinde oluştu.