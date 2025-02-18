Hazine, iki ihalede toplam 69,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ayrı devlet tahvili ihalesiyle toplam 69 milyar 184 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 3 yıl (1029 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalenin reel basit faizi yüzde 5,15, reel bileşik faizi ise yüzde 5,21 olarak gerçekleşti.

* Nominal teklif: 12 milyar 903 milyon lira

* Nominal satış: 5 milyar 363 milyon lira

* Net satış: 5 milyar 307 milyon lira

Kamudan gelen 13 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından 5 milyar 812 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

* Nominal teklif: 77 milyar 714 milyon lira

* Nominal satış: 28 milyar 320 milyon lira

* Net satış: 31 milyar 837 milyon lira

Bu ihalede kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 33 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve 13 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Toplam borçlanma 69,2 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihale sonucunda toplamda 69 milyar 184 milyon lira borçlanmış oldu. Bu borçlanmanın 16 milyar lirası piyasa yapıcılarından, geri kalanı ise doğrudan piyasa ve kamu tekliflerinden sağlandı.