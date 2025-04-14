Hazine iki ihalede yaklaşık 14,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen bono ve tahvil ihalelerinde toplam satış 10 milyar 323,3 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 4 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 14 milyar 323,3 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, 3 ay (98 Gün) vadeli bono ve 9 Yıl (3.451 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bono ihalesinde net satış 4 milyar 887,8 milyon TL, satışların nominal tutarı 5 milyar 488,1 milyon TL oldu. İhalede teklif 17 milyar 595,2 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 48,39, ortalama yüzde 49,64, en yüksek yüzde 50,70 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 42,58 seviyesinde oluştu. Yeniden ihraç edilen bononun en düşük fiyatı 89.546 TL, ortalama fiyatı 89.716 TL olarak gerçekleşti.