Hazine iki ihaleyle 97,2 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay vadeli bono ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihraçlarıyla toplamda 97 milyar 224,8 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihaleler öncesinde toplam 55 milyar 530 milyon TL'lik ROT (doğrudan satış) işlemi gerçekleştirildi. İhalelerde ise toplamda 41 milyar 694,8 milyon TL’lik net satış yapıldı.

8 ay vadeli bono ihalesi

245 gün vadeli devlet bonosu ihalesine 27 milyar 67,2 milyon TL teklif gelirken, 10 milyar 920,6 milyon TL net satış yapıldı. Nominal satış tutarı ise 13 milyar 968,4 milyon TL olarak kaydedildi.

TLREF'e endeksli tahvil ihalesi

1456 gün vadeli, TLREF’e endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracında 101 milyar 867,3 milyon TL teklif geldi. Net satış tutarı 30 milyar 774,2 milyon TL, nominal satış tutarı ise 32 milyar 615 milyon TL oldu.