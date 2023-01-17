Hazine, iki ihaleyle ROT dahil 1,57 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay (329 Gün) vadeli bono ve 2 Yıl (686 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bono ihalesinde net satış 486,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 533 milyon TL oldu. İhalede teklif 1 milyar 422 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 10,52, ortalama yüzde 10,74, en yüksek yüzde 10,88 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 10,69 seviyesinde oluştu.

Yeniden kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 91.091 TL, ortalama fiyatı 91.193 TL olarak gerçekleşti.

18 Ocak 2023 Çarşamba günü ihraç edilecek tahvilin itfa tarihi 13 Aralık 2023 olacak.

Sabit Kuponlu Tahvil

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 481,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 485 milyon TL oldu. İhaleye 935 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 10,22, ortalama yüzde 10,62, en yüksek yüzde 10,81 olurken, basit faiz ortalama yüzde 10,35 seviyesinde geldi.

Tahvilin en düşük fiyatı 98.998 TL, en yüksek fiyatı 99.297 TL seviyesinde oluştu.

Tahvilin valörü 18 Ocak 2023 çarşamba, itfası 13 Ekim 2032 tarihinde gerçekleştirilecek.