Hazine, iki tahvil ihalesi ile 55 milyar TL borçlandı

Hazine, finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam 55,36 milyar TL borçlandı. İhaleler öncesinde yapılan 24,28 milyar TL’lik ROT satışla birlikte elde edilen bu rakam, Hazine’nin borçlanma stratejisine uygun bir miktarda gerçekleşti.

İhalelerde, 2 yıl (637 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ve 6 yıl (2.345 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihraç edildi. Sabit kuponlu tahvil ihalesinde 40,37 milyar TL teklif gelirken, net satış 28,2 milyar TL oldu. Ortalama bileşik faiz oranı %43,21, basit faiz ise %39,34 olarak kaydedildi. Tahvilin ihraç fiyatı ise ortalama 104.630 TL seviyesinde belirlendi. İhraç edilen bu tahvillerin kupon ödemeleri 6 ayda bir yapılacak olup, itfa tarihi 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Değişken faizli tahvil ihalesinde ise net satış 2,88 milyar TL olarak gerçekleşti. 6,88 milyar TL teklif gelen ihalede, ortalama bileşik faiz %23,31 olarak kaydedildi. Bu tahvilin ihraç fiyatı ortalama 86.342 TL olurken, vade sonu 16 Nisan 2031 olarak belirlendi.

Bu borçlanma ile Hazine, 2024 yılı finansman hedeflerini sürdürülebilir bir şekilde desteklerken, piyasadan gelen yoğun taleple başarılı bir ihale süreci gerçekleştirmiş oldu.