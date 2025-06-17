Hazine iki tahvil ihalesinde 78 milyar TL'den fazla borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesinde 78 milyar 892,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,47 oldu.

Nominal teklifin 81 milyar 751 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 50 milyar 419 milyon lira, net satış 47 milyar 98,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 28 milyar 332 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3388 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede, basit faiz yüzde 31,74, bileşik faiz yüzde 34,26 oldu.

Nominal teklifin 26 milyar 200 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 219 milyon lira, net satış 5 milyar 794,1 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan teklifin bulunmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 129 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 78 milyar 892,7 milyon lira borçlandı.