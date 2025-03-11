Hazine iki tahvil ihalesinde yaklaşık 102,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 102 milyar 361,1 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

İlk ihalede, 700 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 34,34, bileşik faiz ise yüzde 37,28 olarak belirlendi. Nominal teklif 78 milyar 274,5 milyon lira olurken, 34 milyar 515 milyon liralık nominal satış ve 34 milyar 527,1 milyon liralık net satış yapıldı. Kamu kesiminden gelen 4 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 44 milyar 597 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

29 milyar 794 milyon liralık net satış

İkinci ihalede ise 1456 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edildi. Bu ihalede nominal teklif 52 milyar 389 milyon lira olurken, 30 milyar 269 milyon liralık nominal satış ve 29 milyar 794 milyon liralık net satış yapıldı. Kamu kesiminden gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 15 milyar 585,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Böylece Hazine, iki ihale sonucunda toplam 102 milyar 361,1 milyon lira borçlanmış oldu.