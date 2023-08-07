Hazine iki tahvilde 43,8 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı iç borçlanma programına iki tahville başladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 sabit kupon ödemeli ve 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,65 sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracı ihalelerinde net 23,8 milyar TL borçlandı.

2 yıl vadeli tahvil ihalesine toplam 1,08 milyar TL talep geldi, net satış 260,5 milyon TL oldu Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 18,28 oldu. 5 yıl vadeli tahvil ihalesine toplam 32,1 milyar TL talep geldi, net satış 23,5 milyar TL oldu. Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 20,55 olarak gerçekleşti.

İhale öncesi 20 milyar TL'lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 sabit kupon ödemeli ve 5 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,65 sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihracı öncesi toplam 20,05 milyar TL borçlandı. 2 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılardan gelen 71 milyon TL teklife karşılık, 50 milyon TL satış gerçekleşti. Bu tahvilde kamuya satış olmadı. 5 yıl vadeli tahvilde ihale öncesi piyasa yapıcılardan gelen 33,5 milyar TL teklife karşılık, 20 milyar TL satış gerçekleşti. Bu tahvilde kamuya satış olmadı.