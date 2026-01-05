Hazine iki tahvilde 77,8 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk iç borçlanma programı kapsamında düzenlediği iki tahvil ihalesi ve ihale öncesi piyasa yapıcı satışlarıyla toplam 77,8 milyar lira borçlandı. 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 4 yıl vadeli değişken faizli tahvilde yoğun talep görülürken, 12 ay vadeli tahvilde ortalama basit faiz yüzde 36,64 oldu. Değişken faizli tahvilde ise dönemsel faiz ortalaması yüzde 19,49 seviyesinde gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk iç borçlanma işlemlerini gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından düzenlenen iki ayrı tahvil ihalesinde toplam 36,4 milyar liralık net satış yapıldı.
12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihalesinde net satış tutarı 27 milyar 919 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede oluşan ortalama basit faiz oranı yüzde 36,64 oldu.
4 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ihalesinde ise net satış 8 milyar 505,7 milyon lira seviyesinde kaydedildi. Bu ihalede dönemsel faiz oranları en düşük yüzde 19,41, ortalama yüzde 19,49 ve en yüksek yüzde 19,53 olarak oluştu.
Kamuya 2,4 milyar lira satış
İhaleler öncesinde Hazine, piyasa yapıcılara yapılan satışlarla toplam 41,4 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi. 12 ay vadeli tahvil için piyasa yapıcılardan gelen 39,6 milyar liralık teklif karşılığında 16 milyar liralık satış yapılırken, kamuya 2,4 milyar lira satış gerçekleştirildi.
4 yıl vadeli değişken faizli tahvilde ise piyasa yapıcılardan gelen 51,1 milyar liralık teklif karşılığında 18 milyar liralık satış yapılırken, kamuya 5 milyar lira satış gerçekleştirildi.