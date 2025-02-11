Hazine, iki yıl vadeli kira sertifikası ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki yıl vadeli 7,30 milyar TL'lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Hazine, 11 Şubat 2025 tarihinde, 7.297.500.000,00 TL tutarında 12 Şubat 2025 valörlü, 10 Şubat 2027 itfa tarihli ve TRD100227T11 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir." denildi.

Satış tutarları bilgisi Merkez Bankası tarafından iletilecek

Kira sertifikası almaya hak kazananların satış tutarları bilgisinin bugün iletileceği kaydedildi:

"Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi 11 Şubat 2025 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."