Hazine nakit dengesi 323 milyar lira açık verdi: Giderler beklenenden daha yüksek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 882 milyar 732 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 210 milyar 987 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 142 milyar 32 milyon lira, faiz ödemeleri ise 69 milyar 932 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 259 milyar 300 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde 323 milyar 904 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 107 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 180 milyar 882 milyon lira azalış görüldü.