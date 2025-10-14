Hazine, tahvil ihaleleri öncesi 24 milyar TL ROT satışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenleyeceği 2 yıl ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihaleleri öncesinde piyasa yapıcılar ve kamu kurumlarına yönelik rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışlarını tamamladı.

Bakanlık, iki ihale öncesinde toplam 24 milyar 25 milyon TL tutarında ROT satışı gerçekleştirdi.

2 yıl vadeli tahvilde 9,5 milyar TL satış

Hazine’nin 2 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvil ihalesi öncesinde 21 milyar 280,3 milyon TL tutarında ROT teklif geldi.

Bu teklifin 9 milyar 500 milyon TL’lik kısmı karşılanırken, kamu kurumlarından gelen 10 milyar 275 milyon TL’lik teklifin tamamı kabul edildi.

10 yıl vadeli tahvilde 4,25 milyar TL satış

Ayrıca Hazine’nin 10 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvil ihalesi öncesinde 8 milyar 501 milyon TL tutarında ROT teklif alındı.

Bu teklifin 4 milyar 250 milyon TL’lik bölümü karşılanırken, kamu tarafından bu ihaleye teklif verilmedi.

Toplam ROT satış tutarı 24,02 milyar TL

Böylece Hazine, iki ihale öncesinde kamu ve piyasa yapıcılara yapılan ROT satışlarının toplamını 24 milyar 25 milyon TL olarak açıkladı.

Hazine’nin bugünkü tahvil ihalelerinde oluşacak faiz oranları, getiri eğrisi ve borçlanma maliyetleri açısından piyasalarda yakından takip ediliyor.