Hazine tahvil ihalesinde 49 milyar lira borçlandı

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen devlet tahvili ihalesi sonucunda toplam 49 milyar 292,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirildi. İhalede, 2 yıl (574 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvillerin basit faiz oranı yüzde 36,70, bileşik faiz oranı ise yüzde 40,06 olarak belirlendi.

Tekliflerin toplamı 55 milyar 394,3 milyon lira

İhaleye gelen nominal tekliflerin toplamı 55 milyar 394,3 milyon lirayı buldu. Bu tekliflerin sonucunda nominal satış 28 milyar 239,3 milyon lira, net satış ise 32 milyar 262,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 30 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 37 milyar 542,4 milyon liralık teklif alındı. Piyasa yapıcılarına yapılan satış ise 17 milyar lira olarak kaydedildi. Bu işlemler sonucunda, Hazine toplamda 49 milyar 292,2 milyon lira borçlanmış oldu.