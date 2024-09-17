Hazine, tahvil ihalesinde yaklaşık 16 milyar lira borçlandı

Nominal teklifin 16 milyar 178,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 657 milyon lira, net satış 9 milyar 415,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelmen 5 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 221 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Hazine, böylece 15 milyar 915,1 milyon lira borçlandı.