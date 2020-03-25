Hazine taşınmaz ihaleleri nisan ayı sonuna kadar iptal edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine taşınmazlarının kapalı ve açık usül ihalelerinin nisan ayı sonuna kadar iptal edildiğini duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine taşınmazlarının kapalı ve açık usül ihaleleri Nisan sonuna kadar iptal edildiğini söyledi.
Bakan Kurum'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır."