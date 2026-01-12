Hazine, TCMB ve BDDK’dan TBB ile değerlendirme toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB ve BDDK başkanları, TBB Yönetim Kurulu ile yaptıkları toplantıda 2025 yılını değerlendirirken, gelecek döneme ilişkin beklentileri ve finansal istikrar başlığını ele aldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantı, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde 9 Ocak’ta gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılının ekonomi ve bankacılık sektörü açısından genel bir değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı. Görüşmelerde, bankacılık sektörü ile kamu kurumları arasında işbirliği içinde yürütülen çalışmaların finansal istikrarın korunmasına sağladığı katkı vurgulandı.