Hazine üç ildeki beş taşınmazı özelleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Antalya ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların satış yoluyla özelleştirileceğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Aydın'ın Didim ilçesinde üç, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ve Muğla'da bir taşınmaz için özelleştirme ihalesi düzenlenecek.

Satın almak isteyenler zarfla teklif verecek

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, Didim’deki taşınmazlar için 19 Ağustos’a, Antalya ve Muğla’dakiler için ise 20 Ağustos’a kadar tekliflerini sunmaları gerekiyor.

Tüm ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma ve ardından yapılacak görüşmelerle “pazarlık” usulüyle gerçekleştirilecek.