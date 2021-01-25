Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Vergileri erteledik

Mücbir sebep ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, faaliyetine geçici süre ara verilen mükelleflerin vergilerini tebliğ ile ertelediklerini bildirdi.

Elvan’ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle: “Koronavirüs salğılı nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibarıyla mücbir sebep kapsamına aldık. Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ıncı gün sonuna kadar uzatıldı”