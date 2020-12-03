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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’dan enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan enflasyon ile ilgili, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kasım ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Elvan, enflasyonun beklentinin üzerinde çıktığını belirterek, bunun vatandaşa olan etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Lütfi Elvan değerlendirme mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

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