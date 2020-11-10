Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan göreve başladı

10 Kasım 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından göreve başladığını bildiren tweet paylaştı.

İstifa eden Berat Albayrak'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Elvan, paylaştığı 'tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

1) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım.

Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/RmjL0vd5jm — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın."

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