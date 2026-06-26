Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Erken seçim ihtimali düşük, enflasyon düşecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan sunuma göre Şimşek, enflasyonda düşüş eğiliminin devam edeceğini, cari açığın kontrol altında tutulduğunu ve dış kırılganlıkların önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

"Savaş büyük bir stres testi oldu"

Şimşek, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama oluşturduğunu belirterek, "Savaş büyük bir stres testi oldu, biz ise rotamızı koruduk." mesajını verdi. Ekonomi programına yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyen Şimşek, uygulanan politikaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Enflasyonda düşüş süreci devam edecek

Bakan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin önceki döneme göre daha yavaş ilerlese de devam etmesini beklediklerini söyledi.

Sunumda dezenflasyon sürecini destekleyen başlıca unsurlar arasında sıkı para politikası, destekleyici maliye ve gelir politikaları, arz yönlü tedbirler, negatif çıktı açığının genişlemesi ve hizmet enflasyonunda kalıcı katılığa ilişkin güçlü bir kanıt bulunmaması gösterildi.

Cari açık ve dış kırılganlıklarda iyileşme vurgusu

Şimşek, cari açığın artış eğiliminde olmasına rağmen yönetilebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Sunumda ayrıca dış finansman tarafındaki kırılganlıkların azaldığına dikkat çekilirken, ekonomi programının siyasi destekle uygulanmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Bütçe hedeflerinde değişiklik yok

Ekonomideki yavaşlama ve eşel mobil sisteminin gelirler üzerindeki etkisine rağmen bütçe hedeflerinin korunacağı mesajını veren Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranı için belirlenen yüzde 3,5 hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi.

İç borç çevirme oranının Ocak-Haziran döneminde yüzde 86,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Şimşek, bu oranın yıl sonu için öngörülen yüzde 106 hedefinin altında kaldığını, yılın yaklaşık yüzde 100 seviyesinde tamamlanmasının daha olası göründüğünü kaydetti.

Erken seçim ihtimaline de değindi

Bakan Şimşek, yatırımcıların gündemindeki siyasi başlıklara da değinerek erken seçim ihtimalinin oldukça düşük seviyede bulunduğunu ifade etti. Şimşek, ekonomi programının uygulanmasına yönelik siyasi iradenin güçlü şekilde devam ettiğini yineledi.