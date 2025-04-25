Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kur Korumalı Mevduata ait son verileri değerlendirdi.

Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren politikalar sayesinde KKM’den çıkışın kesintisiz sürdüğünü ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) bugün kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının 728,1 milyar TL'den 706,6 milyar TL'ye gerilediğini açıklamıştı.

"707 milyar TL’ye geriledi"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, 2023 yılı Ağustos ayına göre stokun 707 milyar TL’ye gerilediğini kaydetti:

Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM’den çıkış kesintisiz sürüyor.

2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL’ye geriledi.

KKM’nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."