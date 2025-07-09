Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da konuştu: Dayanıklılık inşa ediyoruz

Türkiye’nin son birkaç ayda gerçekten zorlu süreçlerden geçtiği­nin altını çizen Hazine ve Ma­liye Bakanı Mehmet Şimşek, “Uyguladığımız program Tür­kiye’yi şoklara karşı dirençli hale getirdiği kanıtlandı” de­di. Şimşek, net döviz rezervle­rinin haziran sonu itibarıyla yaklaşık 89 milyar dolar art­tığına işaret ederek, “Şu anda daha da yüksek. Uluslararası tanımlara göre rezerv yeter­liliğine ulaşmış durumdayız” bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Katılım Ban­kaları Birliği ile Birleşik Kral­lık İhracatın Finansmanı Ku­ruluşu (UK Export Finan­ce) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi’nin açı­lışında yaptığı sunumda, İsla­mi finansın mevcut sorunlara önemli çözümler sunmasına rağmen küresel finansal var­lıkların yalnızca yüzde 1’ini temsil ettiğini söyledi.

Küresel İslami finans piya­sasının 5,3 trilyon dolar bü­yüklüğe ulaştığını dile geti­ren Şimşek, Türkiye’de İslami finansın bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 8’ini oluş­turduğunu aktardı. Şimşek, Türkiye’nin İslami finansman gelişmişlik endeksinde 136 ül­ke arasında 10’uncu sırada yer aldığını ancak ilk 5 ülke ara­sında olmayı hedeflediğini ifade etti.

Küresel ekonomiyi etkile­yen belirsizliklere dikkati çe­ken Bakan Şimşek, jeopolitik riskler, yüksek borçluluk oran­ları, ticaret politikalarındaki engeller ve nüfusun yaşlanma­sı gibi zorluklara değinen Şim­şek, “Tüm bunlar göz önüne alındığında, küresel büyüme yavaşlıyor ve Küresel Güney’e kayıyor. Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,2 ile yüzde 2,5 arasında büyümesi bekleni­yor ki bu oranlar, 10-15 yıl ön­cesine göre oldukça düşük. Bu koşullarda, şu soruyu sormak gerekiyor. Refah yaratmak için başka bir seçenek, başka bir model mümkün mü? İşte İsla­mi finans tam bu noktada dev­reye giriyor” diye konuştu.

2027’de enflasyonda hedef tek hane

Türkiye ekonomisinde­ki son gelişmeleri de anlatan Şimşek, enflasyonun hızla gerilediğini dile getirdi. Şim­şek, Türkiye ekonomisinin dezenflasyon sürecinde ol­duğunu belirterek, “Progra­mımız kapsamında, enflasyo­nun 2027’de tek hanelere in­mesini hedefliyoruz. Oldukça iyi ilerleme sağlıyoruz. Geçen yıl enflasyon, yüzde 72 seviye­sindeydi. Şu anda yüzde 35’te” dedi.

Cari açığın da daralmaya devam ettiğini söyleyen Şim­şek, şöyle konuştu: “Cari açık oldukça dengesizdi ancak ge­çen yıla baktığımızda, altın hariç, cari fazla verdik. Bu, yıl­lardır süren dış dengesizliğin ardından geldi. Deprem, Tür­kiye’nin mali pozisyonunda büyük bir darbe yarattı, ancak tarihsel olarak çok temkinli bir mali duruşumuz var ve bu da daha düşük borçluluk oran­larında kendini gösteriyor. Geçen yıl bu oran, yaklaşık yüzde 25’ti. Dolayısıyla, ma­li konsolidasyon çabalarımız, Merkez Bankası’nın dezenf­lasyon hedeflerini destekleme arzumuzdan kaynaklanıyor. Bu yıl yüzde 3,1’lik bir bütçe açığı hedefini belki tuttura­mayabiliriz çünkü gelir per­formansı beklediğimiz kadar güçlü değil. Ama bu çok büyük bir mesele değil. Kırılganlık­ları azalttık ve ekonomimizin dayanıklılığını artırdık. Son birkaç ayda gerçekten zorlu süreçlerden geçtik ve uygula­dığımız programın Türkiye’yi şoklara karşı dirençli hale ge­tirdiği kanıtlandı.”

Uluslararası rezerv yeterliliğine ulaştık

Şimşek, kur korumalı mev­duatların Ağustos 2023’teki zirve seviyesine göre yaklaşık 130 milyar dolar gerilediği bil­gisini vererek, “Rezervlerimiz güçlendi. Türkiye’nin net döviz rezervleri haziran sonu itiba­rıyla Mayıs 2023’e göre yakla­şık 89 milyar dolar arttı, şu an­da daha da yüksek. Uluslararası tanımlara göre rezerv yeterlili­ğine ulaşmış durumdayız. Risk primi düşüşte, ama hala yüksek seviyede” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde yapı­sal dönüşüm sürecini hızlan­dırdıklarını dile getiren Şim­şek, yeşil dönüşüm, dijital dö­nüşüm ve sanayide dönüşüm alanlarında kritik adımlar at­tıklarını ifade etti.

Şimşek, Türkiye’nin Yapay Zeka Hazırlık Endeksinde ge­lişmekte olan ülkelerin ileri­sinde olduğunu ancak gelişmiş ekonomilerin de bir parçası olmadığını ifade ederek, ya­pay zeka, fiber altyapısı ve ve­ri merkezleri olmak üzere yük­sek teknolojilere odaklandığını vurguladı.

Dağlıoğlu: Somut yatırım turu devam eden şirketler var

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcıların mevcut jeopolitik ve ticaret zorlukları karşısında Türkiye’nin pozitif ayrıştığını düşündüğünü belirterek, “Yatırımcılar, Türkiye’nin bölgede bir istikrar içerisinde olan ve kendi bölgemizde yine bütün bu istikrarsızlıklara bir barış çözümü sunan bir ülke olması nedeniyle, pozitif ayrıştığına dikkat çekiyor” dedi.

Dağlıoğlu, Londra’daki temasları kapsamında Avrupa’nın farklı ülkelerinden fon yöneticileriyle görüştüklerini ve Türkiye’de salgından sonraki dönemde özellikle yatırımlarda ihracata yönelik imalat sanayi, sanayi yatırımlarının ve teknoloji yatırımlarının hızla arttığını anlattıklarını dile getirdi. Dağlıoğlu, “Yeni yatırımcıların gelmesi için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki öngörülebilir bir süreçte de teknoloji yatırımlarının Türkiye’deki yatırımlarda önemli bir rol oynayacağını, önemli bir sürükleyici güç olacağını görüyoruz” diye konuştu. Dağlıoğlu, Türkiye’ye yılbaşından beri büyük çaplı yatırımlar olduğunu ve bu yılın ilk aylarında Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişlerinde de bu teknoloji alanında işlemlerin etkisinin görüldüğünü söyledi.

İşlemlerin detayına bakıldığında ciddi bir teknoloji yatırımları olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, “Birkaç uluslararası markanın ilk defa Türkiye’de böyle büyük ölçekli girişleri olduğunu da gördük. Şu anda fintek sektörü dahil somut yatırım turu devam eden şirketler var. Derin teknolojiler dediğimiz, arka planında bir AR-GE çalışması olan, yeni bir teknoloji geliştirmesi olan bu alanda önemli yatırımlar olduğunu görüyoruz. Biyoteknoloji, sağlık ve yaşam bilimleri alanında da başarılı teknoloji girişimlerinin fonlamalarına devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Savaş bölgelerinin inşasında işbirliği teklifi

Türkiye ve İngiltere’nin işbirliği yapabileceği alanlara da değinen Bakan Mehmet Şimşek, “Ukrayna’da, Orta Doğu’da savaşların biteceğini umuyoruz ve burada yeniden yapılanma ihtiyacı olacak. Neden birlikte yapmayalım? İngiliz mimarlar, Türk müteahhitler. Bu alanda birçok fırsat olduğunu düşünüyorum.” Şimşek, Türkiye’nin oyun ekosisteminde, Londra’nın ardından ikinci sırada olduğunu ve Türkiye’de halihazırda 850’den fazla aktif oyun girişimi bulunduğunu belirterek, “Şimdiye kadar iki unicorn çıkardık ve 100 milyon doların üzerinde beş çıkış exit gerçekleştirdik. Batıya yeniden yöneliyoruz. Son on yılın jeopolitik durgunluğundan çıkıyoruz. ABD, AB ve İngiltere ile yakın çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

TKBB ile UK Export Finance mutabakat zaptı imzaladı

TKBB, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Birleşik Krallık İhracatın Finansmanı Kuruluşu (UK Export Finance) tarafından düzenlenen İslami Finans Zirvesi kapsamında, Türkiye ve İngiltere arasında dış ticaret ve ihracat finansmanını güçlendirmek, aktif diyalog ve etkileşimi sürdürmek amacıyla işbirliği protokolü yapıldı. İmzalanan MoU kapsamında, katılım finans sektöründe karşılıklı teknik destek sağlanması, paydaşlar arasında işbirliği fırsatlarının teşvik edilmesi amacıyla iletişimin sürdürülmesi ve ortak projelere katılım sağlanması hedefleniyor.

Yurt içi ve yurt dışında bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirten TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Türkiye’de katılım finans sektörünün bankacılıktaki payı yüzde 8 seviyesinde. İlk olarak, bu oranın yüzde 15 seviyesine gelmesini hedefliyoruz” dedi.

Akben, Londra’nın finans merkezi olduğuna dikkati çekerek, “İstanbul’da bir finans merkezi kuruldu, onun çalışmaları da tamamlandı. Şimdi burada karşılıklı iş birliğini önemsiyoruz. MoU’nun, iki ülke arasında ticaretin ve ihracatın finansmanı, eğitim, uluslararası düzeydeki standartlara uyum gibi konularda derinleşme sağlayacağına inanıyoruz. İslami finansın da bu anlamda Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.