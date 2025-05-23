Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye birkaç yıl içinde cari fazlayı konuşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol ve enerji üretimindeki hızlanma ve üretimin desteklenmesiyle gelecek yıllarda cari açığın değil, cari fazlanın konuşulacağını dile getirdi. Şimşek ayrıca, enflasyondaki düşüşün devam edeceğine dikkat çekti.
Ferit PARLAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile birlikte 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen programında, petrol ve enerji üretimindeki hızlanma ve üretimin desteklenmesiyle gelecek yıllarda cari açığın değil cari fazlanın konuşulacağını dile getirdi.
Şimşek, “Bu yıl dahi altın hariç bakıldığında cari fazla veriyoruz. Altın dahil bakıldığında cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına düşerek, yüzde 0.8 olarak gerçekleşti. Program başlangıcında yani 2023’ün mayıs ayında cari açık yüzde 5.5 civarındaydı. Ve dramatik bir şekilde düştü. Dış kaynağa erişimde de bu nedenle hiçbir sorun yaşanmadı” dedi.
Sosyal medyadaki spekülasyonlara dikkat
Manipülatif ve spekülatif hareketlere de değinen Şimşek, “Geçen sene ilk çeyrekte sosyal medyada ‘döviz yükselecek’, “döviz alın” şeklinde spekülatif söylemler artmıştı. O dönem 25 ilde toplantılar yaptım. Vatandaşın tercihime saygılıyız. Ancak, ‘Biz bir program uyguluyoruz ve cari açığı azaltacağız’ dedim. ‘Cari açığın azalması, döviz ihtiyacının azalması demektir’ dedim. Ayrıca, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını sıklıkla tekrarladım. “Enflasyonu düşüren ülkelerde yerel para birimi değerlenir’ dedim. Buna rağmen, sosyal medyadaki söylemleri dikkate alarak döviz alanlar oldu. Ve bireysel olarak zarar gördü” açıklaması yaptı
“Önceliğimiz hayat pahalılığı ile mücadele”
Şimşek, yapılan manipülasyonların aksine geçen sene enflasyonun yüzde 75’lerden yüzde 44 civarına gerilediğini ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini ifade ederek, “Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Düşüş devam edecek. Bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir. Yani vatandaşımızın tabii ki alım gücünün artması için enflasyonu düşürmek bizim en büyük önceliğimiz. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
"Yılda 1.819 dolar kaybettiriyor"
Finansal okuryazarlığın, tüm bireylerin kazanması gereken hayati bir beceri olduğunu da dile getiren Şimşek, “Çünkü finansal okuryazarlık daha çok tasarruf; yatırımlara daha çok katkı; yatırımların üretken alanlarda olması ve konomideki risklerin azalması demek” diye konuştu.
Şimşek, finansal okuryazarlık ile ilgili olarak ABD’de yapılan araştırmanın sonuçlarını da vererek, “Finansal okuryazarlık düşük olunca, bireysel ve toplumsal olarak ağır sonuçları oluyor. ABD’de yapılan araştırma gösteriyor ki, finansal okuryazarlık yeterli değilse, alınan kararlar, kişi başı yıllık ortalama 1.819 dolar kayba neden oluyor” şeklinde konuştu.
Standard and Poor’s (S&P) derecelendirme kuruluşunun 2022 yılında yaptığı finansal okuryazarlık araştırmasını da hatırlatan Şimşek, “S&P’nin yaptığı araştırmaya göre dünyada finansal okuryazarlık oranı yüzde 33 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 24 seviyesinde. Sağlıklı bir ekonomi için bu oranı artırmak zorundayız” şeklinde konuştu.
Şimşek, finansal okuryazarlığın bir günde sınırlı kalmayacak kadar hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Bugün farkındalık oluşturmak açısından tabii ki önemli bir gün. Yani bu bilinci görülür kılmak açısından bir günün olması anlamlı. Ama biz aslında yılın tamamına yayılan bir kültüre dönüşmesini istiyoruz. Aslında bence o da yetmez. Bu hayat boyu lazım olan bir beceri" açıklamasında bulundu.
“Tasarrufun açığı problemi var”
Finansal okuryazarlık becerisinin ekonomiler açısından hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Şimşek, “Aldığımız bütün kararlarda, en ufak karardan emekliliğin planlamasına kadar, finans bilgisi ve becerisi çok değerli. Birtakım çalışmalar yapılmış dünyada bu konuda. Bu çalışmalara baktığımız zaman finansal olarak bilinçli bireylerin çoğunlukta olduğu ülkelerde daha çok tasarruf yapıldığını gösteriyor. Yatırım yoluyla ülkedeki sermaye birikimine daha çok katkı oluştuğu görülüyor. Tersi durumlarda, yani finansal okuryazarlığı düşük olduğu ülkelerde ise genelde bir tasarruf açığı problemi var” dedi.
"2026 yılı hedefimiz Avrupa'yı geçmek"
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hazırlanma aşamasında olan 2026 yılı raporu kapsamında; ağırlıklı olarak KOBİ’ler ve girişimciler açısından Türkiye’nin finansal okuryazarlık ilerleme durumunun iletildiğini söyledi. Gönül, “Önceki yıllarda, OECD’nin raporlarının Türkiye bölümlerinde, başlatılıp durdurulan çalışmalardan bahsedilirken; yeni rapor hazırlıkları kapsamında sağlanan verilerde, Türkiye’nin son bir yılda finansal okuryazarlık alanında yaptığı çalışmalarla pek çok ülkeyi geride bıraktığı görülmektedir.
Finansal okuryazarlık konusunda yakaladığı bu başarıyla Türkiye, yapacağı diğer yapısal güçlendirmelerle birlikte potansiyelini, Avrupa ülkelerinin yakaladığı seviyenin üstüne taşıyabileceğini göstermiştir” dedi. Yeni başladıkları proje ile üniversite ve lise öğrencileri arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırmasına yönelik bilgi paylaşımları da yapacaklarını kaydeden Gönül, “Gençlerimizi hedefleyen ‘Finansal Gelecek Atölyeleri’ projemiz ile 81 ilde on binlerce öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. “0- 6” yaş grubuna finansal okuryazarlık eğitiminin de temellerinin atıldı” şeklinde konuştu.