Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye riskleri fırsata çeviren merkez olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan parçalanma risklerine rağmen ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın devam edeceğini belirtti. IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında konuşan Şimşek, Türkiye’nin bu yeni dönemde riskleri azaltan ve üretimi çeşitlendiren bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Şimşek, Türkiye’nin Avrupa ile güçlü bağlarını korurken, Asya, Orta Doğu ve Afrika ile ilişkilerini de geliştirdiğini belirtti. Bu çift yönlü stratejinin Türkiye’yi bölgesel bir üretim ve lojistik merkezi haline getirdiğini vurguladı. Bakan, yeni ticaret koridorlarına yapılacak yatırımların bu süreçte kritik rol oynayacağını söyledi.

8,1 milyar dolarlık dev anlaşma

Dünya Bankası ile imzalanan 8,1 milyar dolarlık finansman anlaşmasına dikkat çeken Şimşek, bu projeyle Asya’nın İstanbul üzerinden Avrupa’ya demir yoluyla bağlanacağını açıkladı. Ayrıca Irak ile yürütülen görüşmelerle Basra Körfezi’nin Türkiye altyapısına entegre edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Enerji ve altyapıda güçlü strateji

Türkiye’nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirdiğini ifade eden Şimşek, LNG yatırımları ve geniş boru hattı ağının bu stratejinin temel unsurları olduğunu söyledi. Son 20-25 yılda altyapıya yapılan 400 milyar dolarlık yatırımın da bu dönüşümü desteklediğini vurguladı.

AB ile ticaret hedefi

Şimşek, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi halinde Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 10-20 yıl içinde iki katına çıkabileceğini belirtti. Ancak Avrupa’daki siyasi dinamikler nedeniyle sürecin sınırlı ilerlediğini ifade etti.

“İzolasyon seçenek değil”

Küresel ekonomide izolasyonun mümkün olmadığını söyleyen Şimşek, Türkiye’nin hem Batı hem de Doğu ile ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. “Ne komşularımızdan ne de küresel tedarik zincirlerinden kopabiliriz” diyen Şimşek, riskleri azaltacak ve fırsatları artıracak yatırımların kaçınılmaz olduğunu belirtti.