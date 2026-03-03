Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayına ilişkin ihracat verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Şimşek, ihracattaki artışa ve ithalat kompozisyonuna dikkat çekerken, bölgesel gelişmelerin dış ticaret dengesi üzerindeki olası etkilerine işaret etti.

İhracatta yüzde 1,6 artış

Şimşek açıklamasında, "Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarken enerji ve kıymetli maden hariç artış yüzde 6,3 oldu" ifadelerini kullandı.

İthalata ilişkin değerlendirmesinde ise, "İthalattaki yıllık yüzde 6,1 artışta sermaye malı ile altın ve enerji hariç ara malı belirleyici oldu. Bu kompozisyon üretim ve yatırım görünümünü destekliyor" dedi.

Bölgesel gerilim uyarısı

Bakan Şimşek, bölgedeki çatışmaların ekonomik etkilerine de değinerek, "Bölgemizdeki çatışmaların, petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleriyle dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz"

Makroekonomik çerçeveye ilişkin mesaj veren Şimşek, "Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor" dedi.

Şimşek ayrıca, "İhracatçılarımıza, başta finansmana erişim olmak üzere her alanda destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.