Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Dünya Gazetesi'ne tebrik

DÜNYA Küresel Ekonomi Zirvesi'ne katılan ve Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ve öngörülerini yaklaşık bir buçuk saatlik bir sunumla anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmasının sonunda DÜNYA Gazetesi'ni tebrik etti.

Zirvenin önemine dikkat çeken Şimşek, şunları söyledi:

"DÜNYA Gazetesi ailesini tekrar tebrik ediyorum. Hakikaten ülkemizin ekonomi tarihinde önemli bir yeri var. Umarım bu toplantı, buradaki iş insanları ve Dünya Gazetesi okuyucuları, bizi canlı takip eden girişimcilerimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olur."