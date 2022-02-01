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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EBRD Başkanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EBRD Odile Renaud-Basso ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmede önümüzdeki dönemdeki yatırımları ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini söyledi.