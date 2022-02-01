Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EBRD Başkanı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EBRD Odile Renaud-Basso ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmede önümüzdeki dönemdeki yatırımları ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini söyledi.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sn. Odile Renaud-Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. EBRD’nin önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/kZJdsIGCXX— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 1, 2022