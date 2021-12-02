Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Öncelik yüksek faiz olmayacak

ANKARA (DÜNYA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Lütfi Elvan’dan devralarak görevine başladı. Devir teslim görevinde, Cumhurbaşkanının çizdiği ekonomik çerçeve içinde tam eşgüdümle görev yapacaklarını söyleyen Nebati, ekonomi yönetimindeki önceliklerini de açıkladı.

Nureddin Nebati törendeki konuşmasında “Güçlü, güvenilir, kararlı, iradeli ve tam bir eşgüdüm içinde, tüm kurum ve kuruluşların, ilgili kurum kuruluşların tamamının eş güdüm içinde çalıştığı, Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımlar atıldığı ve bu adımların uygulanması noktasında da her türlü özverinin ortaya konduğu bir süreci hep birlikte yaşayacağız inşallah” dedi.

Yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına yönelik açıklamalarda bulunan Nebati, Türkiye’nin tam ekonomik bağımsızlığının ana amaç olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin yılardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Göreve gelen bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek, bu sayede cari açık ve dış borç gibi sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye’nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla, ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.

Artık, işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylemi geliştiriyoruz. Bu ülkede, bugüne kadar sabit gelirliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi, emekliler ezdirilmedi, bundan sonraki yolculuğumuzda önceliklerimiz arasındadır.”

Nureddin Nebati, ekonomik kararları paydaşlarla birlikte alacağını, şeffaf, öngörülebilir, her türlü kuşkuyu gideren bir iletişim kuracağını, milletvekilleri ve daha önce içlerinde olduğu iş dünyası ve çalışanlarla yoğun görüş alışverişi yapacağını söyledi. Nebati, “Nasıl ki iş dünyamız her türlü ihtiyacını hızlı şekilde proaktif olarak karşılaya bir ekonomi yönetim gördü, bundan sonra çok daha azimli ekonomi yönetimi görecek. Ekonomi yönetimi, reel, gerçek piyasanın sanayide üretim yapanın çalışanın hizmet edenin ihracat yapanın, tarımsal üretim faaliyetinde bulunanın, hasılı kelam emeğini sarfedenin hangi konumda olursa olsun bu insanların öncelikli olduğu bir konumda olacak” diye konuştu.

Lütfi Elvan: Görülmemiş kasa nakit ile bırakıyoruz

Lütfi Elvan ise kendi döneminde yapılan çalışmaları vurgulayarak, bu yıl sonunda GSYH’nin yüzde 2’sinin altında bir bütçe açığı ve yüzde 1’in altında cari açık bırakacaklarını söyledi. Elvan, salgında 150 milyar TL civarında gelirden vazgeçilmesine rağmen, 150 milyar TL daha az borçlanmayı başardıklarını ve yıl sonu itibariyle faiz hariç bütçe açığı verileceğini belirtti.

Lütfi Elvan, Hazine’nin kasa hesabına yönelik değerlendirme de yaparak şunları kaydetti:

“Hazine kasamızı da tarihi yüksek bir seviye ile sayın bakanımıza teslim ediyoruz. Cari dengede önemli iyileşmeler sağladık. Yapısal olarak büyüme dönemlerinde cari açık yüksek oluyordu. Yüksek büyümeye rağmen milli gelirin yüzde 1’i civarında bir cari açıkla kapatacağız. Yapısal cari açığı azaltmak için çalışmalar yapıldı, altın ithalatının azaltılması, diğer alanlarda tedbirler aldık.

Reform programı çerçevesinde finansal kesimi güçlendirici tedbirler aldık. Bankacılığın gücünü korurken sermaye piyasasının güçlenmesine çalıştık. İstihdam 2020 ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttı. Salgının istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini telafi edebilen ülkeler arasında yer aldı.

Bütüncül yaklaşım güçlü büyümeyi beraberinde getirdi. Kendi kontrolümde olan kamu maliyesi alanında çok güçlü bir kamu maliyesi bırakıyorum. Vatandaşımızdan alınan verginin tek kuruşunu zayi etmedik, yine vatandaşımız için kullandık. DPT’de yetişmiş bürokrat olarak tüm konulara hep teknik açıdan yaklaşmaya büyük özen gösterdim.”

Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti. Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.