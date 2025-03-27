Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına video konferansla katılım sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong’da düzenlenen Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına çevrim içi katılım sağlayacak.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya video konferansla katılması bekleniyor.
Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.
Yatırımcılarla görüşmeler sürüyor
Bakan Şimşek, önceki gün de Citibank ve Deutsche Bank tarafından düzenlenen uluslararası yatırımcılarla çevrim içi toplantıya katılmıştı. Toplantıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da yer almıştı.