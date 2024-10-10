Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek işsizlik rakamlarını değerlendirdi: Olumlu görünüm devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı işgücü verilerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının ağustosta yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini vurgulayan Şimşek, bu düşüşün Türkiye ekonomisi için olumlu bir sinyal olduğunu belirtti. İlk sekiz ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleştiğini söyleyen Şimşek, 2005 yılından bu yana toplam istihdam artışının 13,5 milyona ulaştığını ifade etti.

"Dezenflasyon süreci kısa vadede sanayi üretimini etkiliyor"

Bakan Şimşek, işgücü piyasasındaki bu olumlu görünümün yanında sanayi üretiminde ise ağustos ayında aylık yüzde 1,6 oranında bir daralma yaşandığına dikkat çekti. Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkilerinin süreceğini öngören Şimşek, "Nihai hedefimiz kalıcı refah artışıdır. Bu sürecin geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İşsizlik oranı erkeklerde daha düşük

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek, ekonomide atılacak adımların işgücü piyasasındaki bu olumlu trendi desteklemeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca işgücüne katılım oranında artış yaşanmasına rağmen, işsiz sayısında düşüş yaşanmasının, piyasaların sağlıklı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret ettiğini vurguladı.

Önümüzdeki dönemde OVP ile uyumlu politikalara devam edilecek

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde iş gücü piyasasını destekleyici adımların ön planda olacağını ifade eden Şimşek, istihdam ve büyüme oranlarının uzun vadede daha sağlıklı bir seviyeye taşınması için yapısal reformlara odaklanacaklarını belirtti.