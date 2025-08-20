Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kalıcı refahın ön şartı fiyat istikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah artışının ön şartının fiyat istikrarı olduğunu belirtti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre milletvekillerinin yazılı soru önergelerini yanıtlayan Şimşek, hükûmetlerin uyguladığı politikalarla yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımında iyileşme sağlanması için önemli adımlar atıldığını söyledi.

“Refah artışından tüm kesimlerin faydalanması temel amaçlarımızdan biri olmuştur” diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Fiyat istikrarının tesisi amacıyla uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümede dengelenme gerçekleşmiş, cari açık önemli ölçüde gerilemiş, risk primi azalmış, dış kaynak girişi hızlanmış ve rezervler artmıştır. Böylece makro finansal istikrar güçlenmiş, dezenflasyon süreci başlamıştır.”

Emekli ve çalışanlara enflasyonun üzerinde artış

Şimşek, enflasyonla mücadele sürerken vatandaşların alım gücünü korumaya yönelik adımlar atıldığına da dikkat çekti. Bu kapsamda çalışanlar ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yapıldığını hatırlattı.

Ücretler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için asgari ücretin ve tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan gelirlerinin vergi dışı bırakıldığını aktaran Şimşek, “2002 Aralık-2025 Temmuz döneminde en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 621 artış sağlandı. Böylece emeklilerimizin alım gücü önemli ölçüde desteklendi” dedi.