Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dolar, gelişen ülke piyasalarına karşı güçleniyor. Para politikasının sonuçlarını almak için en az 1 yıla ihtiyacımız var. Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz” dedi.

Bakan Şimşek, Kur korumalı mevduata ilişkin ise, "Kur korumalı mevduattan çıkarken geleneksel lira mevduatları dolarizasyona göre daha cazip hale getiriyoruz" dedi. Şimşek konuşmasının devamında, doların, gelişen ülke piyasalarına karşı güçlendiğinin de altını çizdi. Şimşek, "Para politikası, politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı" derken; kurala dayalı para politikasına geri dönüleceğini ifade etti.