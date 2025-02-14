Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Münih'te yatırımcılarla bir araya gelecek

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Almanya Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı'na katılmıştı. Bakan bugün de yatırımcılarla bir araya gelecek.

Almanya programı yarın sona erecek Bakan gün içinde Münih Güvenlik Konferansı'na katılmanın yanı sıra, Türk iş insanlarından oluşan kalabalık grupla bir araya gelecek.

Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde yatırımcılarla buluşarak ekonomik değerlendirmelerde bulunacak Bakan, Türkiye'nin ekonomi programına dair kapsamlı bir de sunum gerçekleştirecek.

AB işbirlikleri masaya yatırıldı...

Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile de görüşen Şimşek, mevkidaşıyla ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile işbirliği ve üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını ele aldı.