Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in abisi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti

Şimşek'in abisi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti.

Nazmi Şimşek kimdir?

1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

Aynı zamanda Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1988'de yılın öğretmeni seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden almıştı.

İletişim Başkanı Duran'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hayatını kaybeden Nazmi Şimşek için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sayın Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.