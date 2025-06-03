Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi! 'Kasım 2021'den bu yana en düşük seviye'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyede

Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda, yıllık enflasyonun son 12 ayda 40 puan düşerek yüzde 35,4’e gerilediğini vurguladı. Şimşek, bu oranın Kasım 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğunu belirterek, mal enflasyonunun da yüzde 28,7 ile son üç buçuk yılın en düşük düzeyine indiğini ifade etti.

Açıklamasında hizmet enflasyonundaki iyileşmeye de dikkat çeken Şimşek, "Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, Haziran 2022’den sonraki en düşük seviye" dedi.

"Dezenflasyonla birlikte refah artışı sağlanacak"

Şimşek, kararlılıkla uygulanan ekonomi politikalarının etkisiyle dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, bu sürecin öngörülebilirliği artıracağını, finansman olanaklarını ve yatırım ortamını iyileştireceğini kaydetti. Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.