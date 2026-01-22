Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten rezerv değerlendirmesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı para ve banka istatistiklerinin ardından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerinin 205,2 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor kırmasını, uygulanan ekonomi programının başarısı olarak nitelendirdi. Rezervlerin ilk kez 200 milyar dolar eşiğini aştığını söyleyen Şimşek, brüt rezervlerdeki 107 milyar dolarlık artışa ve KKM'den çıkış sürecinin başarıyla yönetilmesine dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 16 Ocak haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı.
TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselişle 205,2 milyar dolara yükseldi.
Böylelikle rezervler ilk kez 200 milyar doları aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı.
Verilerin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şimsek, rezervlerin tarihi zirvesinde olduğunu vurgularken "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar arttı" dedi.
Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğinin sağlandığını açıklayan Şimşek, "Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM’den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti" dedi.
Bakan Şimşek "Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Rezervlerimiz tarihi zirvesinde.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 22, 2026
Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu.
Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık.
Aynı… pic.twitter.com/8bpKDeZ6cK