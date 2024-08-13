Hazine ve Maliye Bakanlığı 3,5 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 3 milyar 477 milyon 500 bin lira tutarında 14 Ağustos 2024 valörlü, 12 Ağustos 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.