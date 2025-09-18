Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 50 kuruş basımına devam edilecek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 50 kuruşun basımını durduracağına yönelik iddialar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. Artan maliyetler nedeniyle 10 ve 25 kuruşların üretiminin durdurulmasının ardından ortaya çıkan bu iddialara karşı bakanlık, basımın kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı.
Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 50 kuruşluk madeni paraların basımının sürdürüleceğini açıkladı.
10 ve 25 kuruş tedavülden kalkmıştı
Geçtiğimiz yıl maliyetler gerekçe gösterilerek 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimine son verilmişti. Bu durum, yeni dönemde 50 kuruşların da aynı akıbeti paylaşacağı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak bakanlıktan gelen açıklama, bu söylentilere net bir şekilde son verdi.