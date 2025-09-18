Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 50 kuruş basımına devam edilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) artan maliyetler nedeniyle 50 kuruşun basımını durduracağı iddia edildi.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 50 kuruşluk madeni paraların basımının sürdürüleceğini açıkladı.

10 ve 25 kuruş tedavülden kalkmıştı

Geçtiğimiz yıl maliyetler gerekçe gösterilerek 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimine son verilmişti. Bu durum, yeni dönemde 50 kuruşların da aynı akıbeti paylaşacağı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Ancak bakanlıktan gelen açıklama, bu söylentilere net bir şekilde son verdi.