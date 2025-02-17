Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: AAYB, 5 milyar dolar ek finansman sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, AAYB’nin önümüzdeki 3 yılda (2025-2027') Türkiye’de kamu projelerine sağlamayı öngördüğü yaklaşık 5 milyar dolarlık finansman bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AAYB Başkanı Jin Ligun’in AlUla’da bir araya geldiği toplantıda imzalanan Mutabakat Zaptı ile somutlaştırıldı.

Açıklamada, "Bu mutabakat zaptı ile AAYB ile ilk kez çok yıllı bir çerçeve oluşturulmuş ve iş birliğimiz daha da güçlendirilmiştir." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"İmzalanan Mutabakat Zaptı, Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığı pekiştirirken, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik projelere önemli katkılar sunacaktır. Enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda kalkınma odaklı projeler desteklenecektir.

Kamu sektörüne sağlanacak finansmanın yanı sıra, ilerleyen zamanda özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanması öngörülmektedir.

Böylece, reel sektörümüz ve ihracatçılarımız için kaynak çeşitliliği artarken, farklı sektörler ve bölgelerdeki altyapı ve üst yapı projelerine uygun koşullu finansman sağlanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Çok Taraflı Kalkınma Bankalarıyla yürüttüğü güçlü iş birliği ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, Türkiye tercih edilen bir kalkınma ortağı haline gelmiştir. Bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz, 2024 sonu itibarıyla 35 milyar dolara ulaşmış olup, bu başarı ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir."